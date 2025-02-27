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Масленица 2025: самые вкусные рецепты блинов

Масленица 2025: самые вкусные рецепты блинов

Масленица прежде всего ассоциируется с выпеканием блинов / Фото: pixabay.com

И хотя у каждой хозяйки есть свои любимые рецепты, всегда хочется попробовать что-то новое.

Блины считаются главным блюдом на Масленицу, которая продолжается с понедельника, 24 февраля, до воскресенья, 2 марта 2025 года.

Предлагаем ряд рецептов блинов к празднику

Блинчики на дрожжах

Ингредиенты:

  • 400 г пшеничной муки
  • 2-3 стакана молока
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 20 г дрожжей
  • 1 ч. л. сахара
  • щепотка соли

Приготовление:

  • Подогрейте немного молока, разведите в нем дрожжи, добавьте сахар, соль, яйца, сливочное масло, хорошо размешайте
  • Всыпьте пшеничную муку, размешайте
  • Тесто для блинов должно быть очень редким и однородным, то есть без комочков
  • Дайте подойти 30-40 мин
  • Затем добавьте оставшееся молоко, немного подогрейте
  • За 1,5 часа выпекайте тонкие блины на сковороде

Блинчики на кефире

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1,5 ч. л. соли
  • 2 яйца
  • около 350-400 мл кефира

Приготовление:

  • Муку перемешайте с сахаром и солью, введите два взбитых яйца, залейте кефиром и тщательно перемешайте, чтобы исчезли комочки
  • Тесто должно получиться довольно редким. Если тесто получилось очень густым, разведите его кефиром или теплой кипяченой водой до нужной консистенции
  • Выпекать блины необходимо на сильном огне

Тонкие блины

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 600 г
  • Яйца куриные 5 штук
  • Молоко 1л
  • Сахар 1 ст. ложка
  • соль 1 ч. ложка
  • Масло подсолнечное рафинированное 50 мл

Приготовление

  • В глубокую миску вбейте яйца, хорошо взбейте их венчиком. Влейте половину молока, хорошо перемешивая. Всыпьте сахар и соль. Нужно проследить, чтобы кристаллики полностью растворились
  • Небольшими порциями всыпьте муку, одновременно взбивая венчиком, чтобы не было комочков. Влейте остальное молоко и перемешайте. По консистенции тесто должно быть как жидкая сметана. В конце добавить несколько ложек подсолнечного масла и хорошо перемешать тесто. Жарьте с обеих сторон до легкого подрумянивания

Блинчики с сыром

Ингредиенты:

  • Молоко 650 мл
  • Мука пшеничная 250 г
  • Яйца куриные 3 штуки
  • Сахар 2 ст. ложки
  • Масло подсолнечное рафинированное 50 мл
  • Соль

Ингредиенты для начинки

  • Сыр кисломолочный 500 г
  • Яйца куриные 1 штука
  • Сахар 2 ст. ложки
  • Экстракт ванили

Приготовление

  • Вбейте в миску яйца и всыпьте 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока не образуется небольшая пена. Влейте в миску половину молока, добавьте муки и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте еще оставшееся молоко, щепотку соли, 50 мл масла и еще раз хорошо вымешайте до однородности
  • Разогрейте сковороду без масла, но при желании слегка смажьте и выливайте тесто половником. Жарьте с обеих сторон, пока не появится легкий золотистый цвет

Начинка

  • Смешайте вместе творог, сахар и яйцо. Если сыр сухой, добавьте чуть-чуть сметаны и ванили для аромата. Или подойдет апельсиновая цедра. На край каждого блина выкладывайте творожную начинку и заворачивайте в трубочку
  • По желанию вы можете запечь блины. Разогрейте духовку до 170 градусов. Дно и бока керамической формы смажьте 10 г сливочного масла. Выложите в нее блинчики. Накройте форму для запекания фольгой и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

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