Масленица 2025: самые вкусные рецепты блинов

И хотя у каждой хозяйки есть свои любимые рецепты, всегда хочется попробовать что-то новое.
Блины считаются главным блюдом на Масленицу, которая продолжается с понедельника, 24 февраля, до воскресенья, 2 марта 2025 года.
Предлагаем ряд рецептов блинов к празднику
Блинчики на дрожжах
Ингредиенты:
- 400 г пшеничной муки
- 2-3 стакана молока
- 2 яйца
- 2 ст. л. сливочного масла
- 20 г дрожжей
- 1 ч. л. сахара
- щепотка соли
Приготовление:
- Подогрейте немного молока, разведите в нем дрожжи, добавьте сахар, соль, яйца, сливочное масло, хорошо размешайте
- Всыпьте пшеничную муку, размешайте
- Тесто для блинов должно быть очень редким и однородным, то есть без комочков
- Дайте подойти 30-40 мин
- Затем добавьте оставшееся молоко, немного подогрейте
- За 1,5 часа выпекайте тонкие блины на сковороде
Блинчики на кефире
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 2 ст. л. сахара
- 1,5 ч. л. соли
- 2 яйца
- около 350-400 мл кефира
Приготовление:
- Муку перемешайте с сахаром и солью, введите два взбитых яйца, залейте кефиром и тщательно перемешайте, чтобы исчезли комочки
- Тесто должно получиться довольно редким. Если тесто получилось очень густым, разведите его кефиром или теплой кипяченой водой до нужной консистенции
- Выпекать блины необходимо на сильном огне
Тонкие блины
Ингредиенты:
- Мука пшеничная 600 г
- Яйца куриные 5 штук
- Молоко 1л
- Сахар 1 ст. ложка
- соль 1 ч. ложка
- Масло подсолнечное рафинированное 50 мл
Приготовление
- В глубокую миску вбейте яйца, хорошо взбейте их венчиком. Влейте половину молока, хорошо перемешивая. Всыпьте сахар и соль. Нужно проследить, чтобы кристаллики полностью растворились
- Небольшими порциями всыпьте муку, одновременно взбивая венчиком, чтобы не было комочков. Влейте остальное молоко и перемешайте. По консистенции тесто должно быть как жидкая сметана. В конце добавить несколько ложек подсолнечного масла и хорошо перемешать тесто. Жарьте с обеих сторон до легкого подрумянивания
Блинчики с сыром
Ингредиенты:
- Молоко 650 мл
- Мука пшеничная 250 г
- Яйца куриные 3 штуки
- Сахар 2 ст. ложки
- Масло подсолнечное рафинированное 50 мл
- Соль
Ингредиенты для начинки
- Сыр кисломолочный 500 г
- Яйца куриные 1 штука
- Сахар 2 ст. ложки
- Экстракт ванили
Приготовление
- Вбейте в миску яйца и всыпьте 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока не образуется небольшая пена. Влейте в миску половину молока, добавьте муки и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте еще оставшееся молоко, щепотку соли, 50 мл масла и еще раз хорошо вымешайте до однородности
- Разогрейте сковороду без масла, но при желании слегка смажьте и выливайте тесто половником. Жарьте с обеих сторон, пока не появится легкий золотистый цвет
Начинка
- Смешайте вместе творог, сахар и яйцо. Если сыр сухой, добавьте чуть-чуть сметаны и ванили для аромата. Или подойдет апельсиновая цедра. На край каждого блина выкладывайте творожную начинку и заворачивайте в трубочку
- По желанию вы можете запечь блины. Разогрейте духовку до 170 градусов. Дно и бока керамической формы смажьте 10 г сливочного масла. Выложите в нее блинчики. Накройте форму для запекания фольгой и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
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