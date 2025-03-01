Только за первые полчаса сбора украинцы задонатили 2 миллиона гривен.

Украинцы начали копить деньги на "ядерку" после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Сбор средств для производства ядерного оружия для Украины по просьбе украинцев открыл соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Многие просят начать сбор на ядерку", — написал он.

За первые 30 минут сбора украинцы задонатили 2 миллиона гривен. В настоящее время собранная сумма уже составляет более 7 миллионов гривен. Сумма продолжает активно расти.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся спором трех политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.

В этот день планировали подписать соглашение о полезных ископаемых, однако этого не сделали. Мировые лидеры поддержали Зеленского.

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