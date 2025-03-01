Только за первые полчаса сбора украинцы задонатили 2 миллиона гривен.
Украинцы начали копить деньги на "ядерку" после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Сбор средств для производства ядерного оружия для Украины по просьбе украинцев открыл соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
"Многие просят начать сбор на ядерку", — написал он.
За первые 30 минут сбора украинцы задонатили 2 миллиона гривен. В настоящее время собранная сумма уже составляет более 7 миллионов гривен. Сумма продолжает активно расти.
Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся спором трех политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.
В этот день планировали подписать соглашение о полезных ископаемых, однако этого не сделали. Мировые лидеры поддержали Зеленского.
Читайте также: