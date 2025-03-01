Лише за перші пів години збору українці задонатили 2 мільйони гривень.

Українці почали збирати гроші на "ядерку" після сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Збір коштів для виробництва ядерної зброї для України, на прохання українців, відкрив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Багато прохань почати збір на ядерку", - написав він.

За перші 30 хвилин збору українці задонатили 2 мільйони гривень. Наразі зібрана сума вже складає понад 7 мільйонів гривень. Сума продовжує активно зростати.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Венса й Зеленського, яка закінчилася суперечкою трьох політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім.

Цього дня планували підписати угоду про корисні копалини, однак цього не зробили. Світові лідери підтримали Зеленського.

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