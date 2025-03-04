Атаки России усилятся: эксперт объяснил, сколько Украина сможет воевать без помощи США

Путин не перестанет давить на Украину и при чем здесь "спектакль" в Белом доме.

Путин продолжает агрессивное ведение войны против Украины и его пока не останавливают никакие заявления западных политиков.

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что на фоне недавних событий, военное давление России на Украину будет лишь усиливаться, а ракетные удары и дроновые атаки будут расти.

Все началось с переговоров в Стамбуле

"Путин будет усиливать агрессивное ведение войны. Но не верно считать, что это следствие событий, которые произошли в Овальном кабинете. То, что там произошло, по моему мнению, было срежиссировано россиянами на переговорах в Стамбуле. американцы прощупывали почву, как им двигаться дальше, а россияне им четко сформулировали ультиматум, что продвижение в переговорах по прекращению боевых действий возможно, если американцы заставят Зеленского уйти и прекратят военную помощь Украине. Все это было сформировано еще в Стамбуле, а затем разыгран весь этот спектакляь в Белом доме. К сожалению, реализация этого плана продолжается", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме / Фото: Associated Press

Три задания для Украины

Эксперт добавляет, что на фронтах у нас ситуация критическая – не хватает внешних ресурсов, а внутренние используются не должным образом.

"Все это имеет тревожную тенденцию на четвертый год войны. Нам всем – государству и гражданам, нужно решать три самых главных вопроса. Первое – справедливая мобилизация от 18 до 60 лет. Второе – полный переход экономики на военные рельсы, что до сих пор не сделано. Третье – изменения законодательства об ответственности граждан в вопросах защиты государства. Это то, что мы можем сделать сами, даже если это будут непопулярные решения. Это нужно делать, потому что наступил этап войны, требующий решительных действий. Положение дел на фронтах подтверждает эту потребность. Есть усложнение ситуации на Курщине – враг выходит на Сумщину и пытается перерезать нашу логистику. Стабилизация фронта, о которой говорил президент, не состоялась ни в январе, ни в феврале. Напомню, что главный признак стабилизации фронта, кроме частичного снижения интенсивности ведения боевых действий, – остановка продвижения противника, а этого пока не наблюдается", – отмечает Игорь Романенко.

Он убежден, что небольшими вкраплениями ресурсов врага не остановить, только выполнением трех вышеперечисленных задач.

Усиление воздушных атак

По мнению военного эксперта, Россия постоянно наращивает свои возможности по воздушным атакам по Украине и не прекратит этого делать.

"Раньше РФ применяла для воздушных атак по 150-160 ударных беспилотных аппаратов в сутки. Они на этом не останавливаются и продолжают быстро наращивать технические возможности, ведь дроны дешевле ракет. Сейчас они уже используют более 200 средств воздушного нападения в сутки, поэтому вполне возможно, что будут увеличивать это количество, возможно, даже и до 500. Все это мы хорошо чувствуем на себе по всей стране. Думаю, что это давление со стороны России будет усиливаться, как на Киев, так и на другие города Украины, особенно на прифронтовые регионы – Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье. Путин именно к этому стремится – давить на нас морально и физически", – отмечает военный эксперт.

Противодействие и "воинственный дикобраз"

Игорь Романенко отмечает, что такая тактика врага требует немедленного противодействия. А эффективно противодействовать противнику Украина может только совместно с союзниками. И добавляет, что мы и дальше должны сотрудничать с США несмотря на все прихоти Белого дома. Особенно в вопросах усиления средств ПВО. Ведь украинское небо защищают американские комплексы Patriot и немецкие IRIS-T.

"Для нас сейчас очень важна сплоченность европейских лидеров вокруг Украины. Мы должны действовать совместно по определенному плану. Одним из его пунктов было хотя бы на месяц поставить на паузу ведение боевых действий. Но вряд ли россияне на это пойдут именно сейчас. Была надежда, что американцы будут давить на россиян, но, к сожалению, вышло наоборот. Россиянам удалось войти в переговорный процесс с американцами. Именно поэтому к этим переговорам никого больше не подпускают, потому что сразу станет ясно, что именно россияне давят на американцев, а не наоборот. Поэтому нам нужно совместно работать с Европой, фактически по-настоящему бороться. А именно ускоренными темпами делать из Украины "воинствующего дикобраза", предоставляя соответствующее вооружение и технику, чтобы остановить противника", – говорит Игорь Романенко.

Прекратит ли США военную помощь?

Эксперт добавляет, что американская военная помощь для Украины действительно чрезвычайно весома и ее реально нечем заменить. По оценкам западных экспертов, имеющегося в Украине вооружения хватит на полгода, учитывая интенсивность происходящих сейчас боевых действий.

"Трамп сформировал свою команду таким образом, что в ней есть так называемые "плохие парни", которые ежедневно генерируют негативные новости для Украины, а еще есть "хороший Трамп", который может немного улучшить ситуацию, если захочет. Такая схема четко прослеживается. Она, кстати, была отработана во время встречи с нашим президентом в Овальном кабинете. Думаю, что поставки военной помощи для Украины американцы пока полностью не прекратят. Но могут перекрыть какую-нибудь ее часть, и здесь вопрос, какая именно это будет часть. Пока никому это неизвестно. Нам, конечно, будут помогать европейцы, но полностью они не смогут покрыть всего того, что поставляют США. Поэтому мы должны рассчитывать на собственные силы и резервы. Это не значит, что мы должны отчаиваться и заниматься самозакапыванием. До такого состояния еще далеко", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что во время встречи Зеленского и Стармера подписано важное соглашение между Украиной и Великобританией: что известно.

Этих заявлений ждали все! Что будет, если Трамп отменит помощь – еврокомиссар ответил!

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