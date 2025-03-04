Астрологічний прогноз на 4 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно переходити від слів до діла та починати діяти.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, сірий.

Щасливі камені дня: мармур, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними наслідками, тому реагувати на симптоми потрібно негайно.

Харчування дня: необхідно відмовитись від будь-яких продуктів бродіння – вони можуть дратувати кишечник.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду.

Магія та містика дня: можна читати змови, мета яких – залучення любові та удачі у справах.

Сни дня: сон із неприємним сюжетом означає, що у людини існують проблеми зі здоров'ям, про які вона, можливо, навіть не здогадується.

Табу дня: не можна когось обговорювати і особливо! — Засуджувати.

Цитата дня: «Все створене уявою має існувати десь у Всесвіті»(Джон Бойтон Прістлі).

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