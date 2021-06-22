В Україні він відомий під брендом Renault.

Компанія Dacia офіційно презентувала оновлений кросовер Duster.

Так, рестайлингова версія цієї моделі отримала нову решітку радіатора, а також фари зі світлодіодним ближнім світлом, Y-образними ходовими вогнями і світлодіодними поворотниками (вперше в історії Dacia), передає Motor.

Зазначається, що оновлений Dacia Duster став дуже схожий на Sandero третього покоління.

Dacia.com

Dacia.com

У салоні, своєю чергою, з'явилася нова оббивка сидінь і підголовники іншої форми. Висока центральна консоль обладнана підлокітником, під яким розташований відсік об'ємом 1,1 літра. На торці з боку задніх пасажирів - два зарядних USB-порту. Для позашляховика також передбачені три медіасистеми на вибір: базова Dacia Plug & Music і нові Media Display і Media Nav, причому останні дві - з 8-дюймовим дисплеєм. Вони підтримують Apple CarPlay і Android Auto, а в топовому варіанті - ще й WiFi.

Повнопривідні Dacia Duster, які оснащені новими мультимедійними комплексами, зберегли систему 4X4 Monitor. Це віртуальний кренометр, компас, альтиметр і індикатор кута нахилу, який використовує дані адаптивного помічника під час спуску. Крім нього, в списку доступного оснащення є моніторинг сліпих зон (працює на швидкостях 30-140 км/год), ультразвукові давачі паркування і система кругового огляду з чотирма камерами: по одній спереду і ззаду плюс з кожного борту.

Dacia.com

У Європі Dacia Duster матиме три бензинових двигуна: TCe 90, TCe 130 і TCe 150. Всі - з "механікою" і переднім приводом, але для TCe 150 ще доступний "робот" EDC. Також є дизель dCi 115 (передній або повний привід і "мехніка") і бітоплівна установка TCe 100, що працює на бензині та зрідженому нафтовому газі (передній привід і "механіка"). Такий Dacia Duster на повних баках може проїхати 1 235 кілометрів.

Нагадаємо, кросовер Dacia Duster, який відомий на українському ринку під брендом Renault, можна купити за ціною від 379 100 грн . Саме стільки коштує версія з 1,6-літровим бензиновим двигуном на 115 к.с., 5-швидкісною механічною трансмісією та переднім приводом. Також пропонується версія з ГБО – від 440 500 грн . та дизельні версії від 483 500 грн .

Раніше розповідалося про те, що кросовер Dacia Duster може отримати семимісну версію.

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