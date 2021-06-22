Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл вперше показали молодшого сина

Подружжя вдруге стало батьками у липні минулого року.

Відоме зіркове подружжя Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл, у якого минулого року народився другий син, тільки зараз вирішило його показати.

Так, з нагоди Дня батька музикант на своїй сторінці в Instagram опублікував серію кадрів, на яких позував з батьком і з синами.

Джастін Тімберлейк з батьком / instagram.com/justintimberlake

Саме на одному з опублікованих кадрах Джастін зафільмований разом з 6-річним Сайласом і однорічним Фінеасом, під час гри в приставку. Примітно, що обличь хлопчиків на фото не видно.

instagram.com/justintimberlake

"Бути батьком - краще, ніж все, що я міг уявити. Дякую тату і дідусям за те, що направляли мене, жертвували багато чим заради виконання моїх мрій. Вони навчили мене, що справжнє життя - в маленьких моментах. З Днем батька всіх татусів в світі", - написав Тімберлейк під знімками.

Шанувальники були у захваті від зворушливого родинного фото, про що написали у коментарях.

Ви неймовірний батько!

Це так солодко і чисто! Варто пам’ятати про це і насолоджуватися цим щохвилини

Нарешті ми його побачили!

Нагадаємо, другу вагітність, як і народження дитини подружжя приховувала від публіки, тому новина про поповнення стала для всіх несподіванкою. Лише через півроку Джастін підтвердив народження другої дитини та розсекретив її ім'я.

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