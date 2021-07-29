Netflix обяжет актеров вакцинироваться от коронавируса

Компания Netflix ввела соответствующую меру первой в Голливуде.

Продюсерская компания Netflix потребует вакцинации от COVID-19 от всех актеров, участвующих в съемках фильмов в США, а также от сотрудников, контактирующих со звездами на съемочной площадке.

Об этом сообщает Deadline Hollywood.

Отмечается, что соответствующее решение студия приняла на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

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Ожидается, что для людей, которые не могут получить прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам, сделают исключение. Также вероятно, что вакцинация не будет обязательной для участников сериалов и фильмов, которые уже находятся в производстве.

Компания Netflix ввела соответствующую меру первой в Голливуде.

Между тем американская корпорация Facebook в среду, 28 июля, заявила о том, что ее сотрудники из США не смогут вернуться в офисы без вакцинации от COVID-19. С подобным заявлением также выступили в Google.

Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок. Все из-за штамма "Дельта", который, по новым данным, могут передавать даже полностью привитые.

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