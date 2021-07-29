Церковный праздник 29 июля: день памяти священномученика Афиногена

Сбор ягод и грибов, ведение хороводов считались большим грехом в этот день.

Православная церковь 29 июля отмечает память святого Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии.

История праздника

Священномученик Афиноген и десять его учеников пострадали за Христа во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал Севастийским гражданам принести жертву идолам. Но жители Севастии, в большинстве христиане, отказались это делать. Воинам приказано было бить народ, и многие христиане приняли тогда мученические венцы.

Правителю стало известно, что христианство широко распространилось благодаря проповеди епископа Афиногена. Было приказано разыскать старца и привести на суд. Святой Афиноген и десять его учеников жили неподалеку от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, схватили учеников, заковали их в цепи и бросили в тюрьму. Святитель Афиноген пришел к Севастии и стал упрекать судью за то, что в темницу брошены невиновные. Он был схвачен. В тюрьме святой Афиноген укреплял своих духовных детей на подвиг. Приведенные на суд, все святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. Перенеся жестокие пытки, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников было приказано пытать старца. Укрепляемый Господом, святитель Афиноген с достоинством перенес мучения. Единственной его просьбой было — казнить в монастыре.

Приведенный в свою обитель святой в молитве благодарил Бога, радуясь страданиям, перенесенным за Него. Святой Афиноген молился Господу о прощении грехов тех людей, которые будут поминать его и учеников. Господь сподобил святого услышать перед смертью Его голос, возвестивший обетование, данное благоразумному разбойнику: "Днесь со Мною будешь в раю". Священномученик сам склонил свою голову под меч.

pravoslavye.org.ua

Что можно и что запрещено делать в этот день

На 29 июля (Афиноген) запрещалось посещать лес, потому что считалось, что там хозяйничает зоря и собирает птичьи перья.

Вырубка деревьев, охоты, сбора ягод и грибов, вождение хороводов считались большим грехом.

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