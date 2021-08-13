Ирэна Карпа в "голом" бикини показала целлюлит на ягодицах

Писательница также собрала подборку высказываний о ягодицах.

Украинский музыкант и писатель Ирэна Карпа не стесняется своего тела.

Так, в фотоблоге 40-летняя знаменитость решила показать целлюлит. На снимке, которым поделилась артистка, она позирует в "голом" бикини, стоя в море на отдыхе в Испании. На ягодицах видно "апельсиновую корку".

instagram.com/qarpa

В посте Карпа сама акцентировала внимание на целлюлите и собрала подборку высказываний о ягодицах.

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"У кого не сложилось с ямочками на щечках — в тех ямочки на большой жопе. И это прекрасно. Ибо, как говорит мудрый украинский народ, женщина без жопы — как село без церкви. У нас вообще эта часть тела наделена незаурядными свойствами. Она как Христофор Колумб: "Искать приключения на свою жопу". Как вещий Нострадамус: "Жопой чую!". Как инструмент земледельца: "Жопа-мотыга". Как литературный жанр потока сознания: "Срала-мазала, по дереву лазила". Как мотивация к свершений и путешествий: "в жопе был, говно видал". как беспрецедентное социальное поглаживание: "в жопу целовать". Ну и собственно, как лозунг освобождения женщины от кухонного рабства в пользу преодоления межнациональной розни: "вари, жопа, борщ, а я пойду на м0ck@лей смотреть...". Так что любите свою и уважайте. Она у вас одна. Какая уж есть — а родная. Могли бы — поцеловали бы. Ну, в качестве социального поглаживания, конечно", — написала звезда.

Напомним, ранее Ирэна Карпа обнажила ягодицы на смелых фото. Писательница назвала себя "ветераном" съемок в стиле "ню".

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