В Великобритании прогремела стрельба: минимум шесть человек погибло

Стрелок скончался на месте происшествия.
В результате инцидента со стрельбой в британском Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого.
Об этом заявила полиция графств Девон и Корнуолл в Facebook.
"Сообщается о шести жертвах, включая подозреваемого... Две женщины и двое мужчин погибли на месте. Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений", — говорится в сообщении.
По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре умерла в больнице.
Полиция пока не сообщает о причинах инцидента, идет расследование.
Газета Daily Mail написала, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок вышиб дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил местных жителей, выгуливавших собак.
Среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать. Стрелок покончил с собой. Стрельба не связана с терроризмом.
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