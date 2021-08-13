В Великобритании прогремела стрельба: минимум шесть человек погибло

В Великобритании прогремела стрельба: минимум шесть человек погибло

Стрелок скончался на месте происшествия.

В результате инцидента со стрельбой в британском Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого.

Об этом заявила полиция графств Девон и Корнуолл в Facebook.

"Сообщается о шести жертвах, включая подозреваемого... Две женщины и двое мужчин погибли на месте. Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений", — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре умерла в больнице.

Полиция пока не сообщает о причинах инцидента, идет расследование.

Газета Daily Mail написала, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок вышиб дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил местных жителей, выгуливавших собак.

Также читайте На курорте в Одесской области устроили стрельбу

Среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать. Стрелок покончил с собой. Стрельба не связана с терроризмом.

Читайте также:

Новости Украины: жениху, который устроил стрельбу на свадьбе, грозит до 7 лет тюрьмы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку