На курорте в Одесской области устроили стрельбу

Эмоциональный мужчина начал стрелять после ссоры с любимой.

54-летний иностранец после ссоры с сожительницей устроил стрельбу в Затоке. К счастью, от его действий никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции, о конфликте со стрельбой, произошедшего возле одной из баз отдыха в курортном поселке Затока, в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

На место происшествия прибыли полицейские, которые выяснили, что 54-летний житель одной из стран Северной Америки на улице поссорился со своей сожительницей. Когда прохожие решили заступиться за женщину, правонарушитель начал ругаться, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Хулигану правоохранители объявили подозрение по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в селе Нижние Петровцы Черновицкого района 27-летний жених устроил беспорядочную стрельбу из охотничьего карабина своего товарища.

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