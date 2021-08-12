В Днепре пассажиры избили таксиста

Таксиста доставили в больницу, а хулиганов — до райотдела полиции.

В Днепре нетрезваякомпания избила таксиста. Водитель отказался везти пассажиров, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел на улице Михаила Руденко вчера, 11 августа. Водитель, прибывший на вызов, обнаружил компанию нетрезвых людей и отказался их везти. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя женщинами разозлились и напали на водителя с кулаками.

В результате драки пострадавший получил ушибы туловища, руки и сломанный палец. Также трое злоумышленников повредили авто. Таксист вызвал полицию и задержал хулиганов до приезда правоохранителей в машине.

Правоохранители задержали дебоширов и доставили в отделение.

Пострадавшего госпитализировали, подробности происшествия устанавливают следователи.

Напомним, что мужчина и женщина пытались убить водителя такси, однако не довели преступление до конца. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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