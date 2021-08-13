Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять наши стремления.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 августа 2021 рассказывает, что Рыбам следует продемонстрировать профессионализм, а в Львов все может измениться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король жезлов"

Вы — огонь. Продемонстрируйте его в отношениях. На работе зарядить всех своей энергией.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж пентаклей"

Задумайтесь над благосостоянием. В любовных отношениях пройдите проверку на жадность к деньгам. А движении по карьерной лестнице ищите финансово привлекательный вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что имеете. В любовных перипетиях стоит расслабиться. На работе ищите отзывчивых коллег, которые всегда придут вам на помощь.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. В отношениях стоит поехать в романтическое путешествие. А на работе лучше возьмите отгул и отдохните.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В любви все может перевернуться с ног на работу. В рабочих вызовах позаботьтесь о запасном варианте.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Осторожно вспомните прошлое. В отношениях время обратиться к старым друзьям. А на работе ищите верных товарищей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка Пентаклей"

Вы получите то, на что заслуживаете. В отношениях сейчас стоит поддерживать друг друга. На работе стоит ожидать премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь боли. В отношениях вам могут разбить сердце, а в рабочих вопросах — обмануть.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед и вперед. В отношениях двигайтесь к новым вершинам. На работе защищайте свои права и территорию.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди — кошмары. Осознайте вашу роль в отношениях и измените ее. На работе лучше переждать тяжелый и напряженный период.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте быт главным в вашей жизни. В отношениях не устраивайте скандалы. На работе возможны новые вызовы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Император"

Запаситесь терпением. В отношениях проявите характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.

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