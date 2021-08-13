13 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

13 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день православные празднуют Евдокимово заговенье накануне Успенского поста.

Какой сегодня день

Сегодня, 13 августа, в мире отмечается Международный день левшей. В Тунисе отмечают День женщины, в Японии — (с 13 до 15 августа) Буддийский фестиваль поминок умерших, в Колумбии — День комиков, в ЮАР — День независимости (1960), в Лаосе — День партии свободы.

Памятные даты 13 августа

1624 — король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром — председателем королевского совета.

1907 — в Нью-Йорке появились первые такси.

1923 — Мустафа Кемаль Ататюрк был избран первым президентом Турции.

1940 — первый авианалет Люфтваффе на британские военные объекты и города. Начало Битвы за Британию.

1942 — премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".

1990 — президент СССР Михаил Горбачев издал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950 годов.

Церковный праздник сегодня 13 августа

13 августа православная церковь чтит память праведного Еводкима Каппадокиянина. Он считается одним из особых покровителей и молитвенников пред Богом семейного очага.

Праведный Евдоким, уроженец Каппадокии (Малая Азия) жил в IX веке во времена царствования императора Феофила (829-842). Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии, знатных родом и известных императору. Праведная жизнь святого Евдокима целиком была направлена в угоду Богу и помощь ближним.

Своей безупречной жизнью Евдоким угодил Богу, и Господь призвал его в 33-летнем возрасте. Лежа на смертном одре, святой Евдоким завещал положить себя в гроб в той одежде, в которой застанет его смерть. Затем он выслал всех из комнаты и просил Господа в молитве, чтобы кончину его никто не видел, как никто не видел его тайных подвигов при жизни. Домашние похоронили его, как он завещал им. Сразу же после смерти праведного Евдокима от гроба его стали происходить чудеса, многие больные исцелялись, слава об удивительных исцелениях росла.

Что нельзя делать в этот день

13 августа не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день.

В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.

Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

Приметы на 13 августа

В этот день православные праздновали Евдокимово заговенье накануне Успенского поста. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было есть, радовал разнообразием. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа — свежая, вяленая, пареная; из нее делали начинку для пирогов, варили из нее кашу, настаивали квас.

Говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить борону — провести специальный обряд, чтобы во время работы в поле не ломались зубы. "Коли не заговоришь борону — не угодишь коню"; "Конь с места не тронется, пока мужик над бороной не наклонится", — говорили в народе.

Сильный ветер на Евдокима — зима будет снежной.

Туман утром быстро рассеивается — к ясной погоде.

Паутина летает — жаркие дни продлятся еще долго.

Густой туман над лесом — к богатому урожаю грибов.

В ночь на 13 августа снятся вещие сны, которые могут осуществиться на девятый день.

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Именины 13 августа

День ангела (именины) сегодня, 13 августа, празднуют: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

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