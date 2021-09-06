В Одесской области водитель разбила автомобили: есть пострадавшие

В Одесской области водитель разбила автомобили: есть пострадавшие

Молодая автоледи превысила скорость.

В центре Черноморска произошла авария. 19-летняя водитель Mazda превысила скорость, не справилась с управлением и въехала в "ВАЗ".

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Также читайте Вблизи Одессы ДТП закончилось стрельбой между водителями: один мужчина ранен

В результате пострадала 16-летняя пассажирка иномарки, ее доставили в больницу с переломами ребер.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Житомирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - на дороге столкнулись автобус и автовоз. В результате аварии один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

Новости Украины: в ДТП во Львовской области погибли три человека - двое тяжело травмированы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку