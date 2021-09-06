В Одеській області водійка розтрощила автомобілі: є постраждалі  

Молода кермувальниця перевищила швидкість.
У центрі Чорноморська сталася аварія. 19-річна кермувальниця Mazda перевищила швидкість, не впоралася з керуванням та в’їхала у "ВАЗ".
Про це повідомили у поліції Одеської області.
У результаті постраждала 16-річна пасажирка іномарки, її доправили до лікарні з переломами ребер.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Житомирській області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода — на дорозі зіткнулися автобус та автовоз. В результаті аварії одна людина загинула, ще 11 отримали травми різного ступеня тяжкості.