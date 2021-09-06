В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун

В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун

В ведомстве заявляют об ухудшении ситуации с COVID в Украине.

В подавляющем числе областей пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом в эфире "Сніданку з 1 1" сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", — подчеркнул он.

Переход к "желтой" зоне Кузин назвал "условной тревогой о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время".

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По словам санврача, пока какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

На вопрос: не избежать ли нам локдауна, он сказал: "По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября".

Как сообщалось, в четырех регионах Украины показатель заболеваемости коронавирусом уже не отвечает "зеленой" зоне. Речь идет о Киеве, Буковине, Луганской и Херсонской областях.

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