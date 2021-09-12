Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 сентября

За последние сутки количество больных коронавирус выросло более чем на две тысячи.

В Украине по состоянию на утро 12 сентября зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 22 человек, еще 499 - выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких регионах: г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса заболели 236 детей и 35 — медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 257 человек.

За все время пандемии в Украине уже заболела коронавирус 2 316 619 человек; выздоровели — 2 221 110; умерло — 54 342.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР — 18 887 человек,

методом ИФА — 3 099 человек,

экспресс-тестами — 16 716 человек.

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 11 сентября, было зафиксировано 3 869 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 69 человек 1738 пациентов выздоровели.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас Минздрав разрабатывает менее жесткие нормы, которые будут касаться в случае локдауна вакцинированных граждан.

Как сообщалось, в Украине работают над изменениями к адаптивному карантину. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантине, в Украине введут "желтую" зону.

Что будет запрещено в регионах, в случае введения "желтой" зоны карантина, читайте здесь.

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