"Ритуал дождя": в Индии несовершеннолетних девочек прилюдно раздели и водили по селу

Девочек голыми провели по улицам села, чтобы вызвать дождь.
В Индии шестерых несовершеннолетних девочек прилюдно раздели для ритуала вызова дождя. Им пришлось шагать по индийской деревни голыми
Об этом сообщает BBC News.
В соцсетях распространили видео, как по селу ходят голые молодые девушки с деревянной палкой на плечах, к которой привязали лягушку. Местные жители считают, что ритуал задобрит бога дождя и принесет осадки в регион.
Процессия останавливалась у каждого дома в селе. Дети собирали зерно, которое затем передали на кухню в местном храме. Некоторым из них было всего пять лет.
Представитель местной администрации заявил, что родители детей согласились на ритуал и сами приняли в нем участие.
"В таких случаях администрация может только информировать жителей деревни о тщетности подобных суеверий и объяснить им, что такая практика не приносит желаемых результатов", — отметил он.
Национальная комиссия Индии по вопросам защиты прав детей требует отчет от администрации округа, где расположено село. После огласки в Сети полиция начала расследование этого инцидента.
Напомним, что в Индии священник изнасиловал, убил и насильно кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей.
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