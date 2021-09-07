"Ритуал дождя": в Индии несовершеннолетних девочек прилюдно раздели и водили по селу

"Ритуал дождя": в Индии несовершеннолетних девочек прилюдно раздели и водили по селу

Девочек голыми провели по улицам села, чтобы вызвать дождь.

В Индии шестерых несовершеннолетних девочек прилюдно раздели для ритуала вызова дождя. Им пришлось шагать по индийской деревни голыми

Об этом сообщает BBC News.

В соцсетях распространили видео, как по селу ходят голые молодые девушки с деревянной палкой на плечах, к которой привязали лягушку. Местные жители считают, что ритуал задобрит бога дождя и принесет осадки в регион.

Процессия останавливалась у каждого дома в селе. Дети собирали зерно, которое затем передали на кухню в местном храме. Некоторым из них было всего пять лет.

Представитель местной администрации заявил, что родители детей согласились на ритуал и сами приняли в нем участие.

"В таких случаях администрация может только информировать жителей деревни о тщетности подобных суеверий и объяснить им, что такая практика не приносит желаемых результатов", — отметил он.

Национальная комиссия Индии по вопросам защиты прав детей требует отчет от администрации округа, где расположено село. После огласки в Сети полиция начала расследование этого инцидента.

Напомним, что в Индии священник изнасиловал, убил и насильно кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей.

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