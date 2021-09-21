Ворог на Донбасі гатить в шанці військових зі зброї проти танків

На позиції біля Ясинуватої прилітають міни 82 та 120 калібру.

Півдесятка обстрілів на передовій за попередню добу - без поранених та вбитих, але із застосуванням мінометів та керованих ракет проти наших бійців. Сьогоднішній ранковий обстріл припав на Кам’янку. Тамтешні десантники кажуть, гарно укріпилися, тому ворогу доводиться бити по шанцях зброєю проти танків.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

З населеного пункту Кам’янка до окупованого Донецька три десятки кілометрів, окупована Ясинувата геть під боком. Все приходить до занепаду. Колись тут були дачі, все для відпочинку поруч із промисловим містом, сади та виноградники, але тепер цілу споруду не знайти, все покинуте. Люди лише у одностроях.

«Замість «Доброго ранку» сьогодні о 6 сюди прилетіли міни 82 та 120 калібру. Здебільшого обстріли проводяться в один і той самий час, щойно сходить сонце, наші прилади спостереження засвічуються, а ми з їхнього боку продивляємось дуже добре», - каже військовий Сергій.

Євген показує ранковий врожай осколків - від міни не знайшли, бо впали снаряди неприцільно, по посадках. Натомість повна жменя осколків від керованих ракет. Їх намагаються скерувати чітко на позиції. «Немає танків, але є позиції, які обладнані в інженерному сенсі дуже добре, можливо збити лише з такої установки», - розповідає Євген.

Десантнику Євгену 22 роки, це його не перша ротація на фронт, але на Донеччині він вперше, в самому місті ніколи не був. Коли почалася війна йому було 15, він вчився в школі і це край уявляв собі інакше. Але Донбас солдата вразив – не війною, а красою.

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