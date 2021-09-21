В Івано-Франківській області дерево розчавило чоловіка

Постраждалий помер на місці.

В Івано-Франківській області 65-річний чоловік загинув унаслідок падіння дерева. Трагедія сталася у лісовому масиві села Городниця.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Працівники поліції розслідують обставини інциденту.

Нагадаємо, у Дніпрі для пенсіонера прогулянка закінчилась лікарнею. На чоловіка впало сухе дерево. Онуків, з якими він гуляв, не зачепило дивом. Із переломами обох ніг потерпілий потрапив до лікарні.

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