Деніел Крейг висловився щодо того, що наспутного Джеймса Бонда може зіграти жінка

Деніел Крейг висловився щодо того, що наспутного Джеймса Бонда може зіграти жінка

Актор покидає "бондіану".

Відомий британський актор Деніел Крейг розповів, чи вважає він, що жінка повинна грати роль Джеймса Бонда.

Так, Крейг 15 років знімався у фільмах про агента 007. Однак, актор заявив, що покидає стрічку. Тепер же фани "бондіани" міркують над тим, хто стане наступним Джеймсом Бондом. Деякі хочуть бачити в цій ролі жінку.

Однак, Деніел Крейг вважає, що цю культову роль повинен грати чоловік.

Джеймс Бонд / скріншот з відео

"Просто повинні бути кращі ролі для жінок. Чому жінка повинна грати Джеймса Бонда, коли повинна бути роль не гірша за Бонда, але тільки для акторок?" - заявив актор у розмові з Radio Times.

Зазначимо, такої думки дотримуються й творці фільму. Продюсерка стрічки Барбара Брокколі ще 2019 року заявила, що потрібно створювати хороші жіночі ролі.

"Ми повинні створювати жіночих персонажів, а не просто перетворювати персонажа чоловічої статі в жінку", - говорить Барбара.

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