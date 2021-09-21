Перші два будинки ЖК "Метрополіс" отримали поштові адреси

Будинки вже введені в експлуатацію.

Раді повідомити, що Розпорядженням №476 від 17.09.2021 року Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації житловим будинкам №1 та №2 житлового комплексу "Метрополіс" присвоєно поштові адреси:

житловий будинок №1 — вулиця Заболотного Академіка, 1-Б;

житловий будинок №2 — вулиця Заболотного Академіка, 1-А.

"Ці два будинки введенні в експлуатацію, тож отримання поштової адреси — наступний логічний крок, який забезпечить мешканцям можливість оформлювати правовстановлюючі документи на майно" — прокоментувала подію Наталя Карасова, адвокат групи компаній DIM.

Довідка:

"Метрополіс" – комплекс комфорт-класу, розташований у Голосіївському районі столиці, який має велику кількість зелених зон та розвинену інфраструктуру. Піша доступність до двох станцій метро дають мешканцям комплексу можливість щодня насолоджуватись природою та одночасно жити у ритмі сучасного мегаполісу.

DIM – це простір для комфортного життя, майданчик для вигідних інвестицій, високий сервіс керуючої компанії, архітектурні та дизайнерські рішення, що формують нову культуру міського життя.

З 2014 року:

9 будинків введено в експлуатацію;

5 проєктів на різних етапах будівництва;

890 тис. м² в проєктних портфелях компанії;

-кожен п'ятий покупець повертається для повторних інвестицій.

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