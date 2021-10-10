Синоптики попередили українців про заморозки

Найближчими днями в Україні похолоднішає.

У наступні два дні, 11-12 жовтня, атмосферні фронти з південного заходу принесуть на територію України нестійку і вологу погоду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

11 жовтня, на території України без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 0-5° тепла, у західних та північних областях від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах до 6° морозу; вдень 10-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті 13-18°.

У Києві в понеділок без опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°.

У вівторок вночі, 12 жовтня, в Карпатському регіоні, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях дощ, на решті територій без опадів. У середу, 13 жовтня, часом дощі, в Карпатах із мокрим снігом, тільки у східних, вночі та в північних областях без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с із переходом на північно-західний, 7-12 м/с,

У Києві у вівторок мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 13 жовтня часом дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 12 жовтня 12-14°.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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