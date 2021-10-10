В Україні збільшилася кількість областей в "помаранчевій" зоні

В Україні збільшилася кількість областей в "помаранчевій" зоні

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області

До "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки станом на 10 жовтня віднесено 16 областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 9 жовтня до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено: Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку і Чернігівську області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 391 на 100 тис. населення, у Києві - 247 на 100 тис. населення.

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Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області - 799 на 10 тис. населення, Луганській - 780, Сумській - 548, Херсонській - 529, Харківській - 526, Запорізькій - 505, Донецькій - 504.

Показник завантаженості ліжок з киснем, визначений на рівні 65%, упродовж двох останніх діб перевищено у Донецькій області: 8 жовтня він становив 65,2%, 9 жовтня - 68,1%.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 9 жовтня зафіксовано 11 344 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 162 людини, 2 581 пацієнт одужав.

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