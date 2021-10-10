У Мережі показали пілотів літака, що розбився у Татарстані

У Мережі показали пілотів літака, що розбився у Татарстані

Загинуло 15 осіб, але інформація наразі встановлюється.

10 жовтня у місті Мензелінськ Російської Федерації розбився літак з парашутистами. На борту перебувало 23 людини.

За даними МНС, на борту перебували парашутисти і два члени екіпажу.

Літак L-410 належав місцевому аероклубу. В результаті події постраждали три особи, їх передали медикам. Також повідомляється, що під час падіння зруйнувався фюзеляж літака. Місцеве управління Міністерства з надзвичайних ситуацій підтверджує факт аварії літака.

Попередньою причиною аварії літака вважають перевантаження. На борту перебувало більше пасажирів, ніж літак міг підняти в повітря. За даними МНС, кількість загиблих під час аварії літака збільшилося: наразі це 15 людей.

У Мережі з'явилися фото та список парашутистів, що перебували на борту літака. Пілоти Олександр Зиков і Михайло Бєляєв перебували за кермом. Вони загинули під час авіакатастрофи.

Олександр Зиков.

Михайло Бєляєв.

На борту також перебував парашутист-інструктор Дмитро Кузенко. Саме з ним зазвичай новачки здійснюють стрибки в тандемі.

Дмитро Кузенко.

Нагадаємо, на півночі Італії впав невеликий приватний літак. В авіакатастрофі загинули всі вісім людей, які були на борту.

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