В Сети показали пилотов самолета, разбившегося в Татарстане

В Сети показали пилотов самолета, разбившегося в Татарстане

Погибло 15 человек, но информация устанавливается.

10 октября во городе Мензелинск Российской Федерации разбился самолет с парашютистами. На борту находились 23 человека.

По данным МЧС, на борту находились парашютисты и два члена экипажа.

Самолет L-410 принадлежал местному аэроклуба. В результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Также сообщается, что при падении разрушился фюзеляж самолета. Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям подтверждает факт крушения самолета.

Предварительной причиной аварии самолета считают перегруз. На борту находилось больше пассажиров, чем самолет мог поднять в воздух. По данным МЧС, число погибших при крушении самолета увеличилось: сейчас это 15 человек.

В Сети появились фото и список парашютистов, находившихся на борту самолета. Пилоты Александр Зыков и Михаил Беляев находились за рулем. Они погибли во время авиакатастрофы.

Александр Зыков.

Михаил Беляев.

На борту также находился парашютист-инструктор Дмитрий Кузенко. Именно с ним обычно новички совершают прыжки в тандеме.

Дмитрий Кузенко.

Напомним, на севере Италии упал небольшой частный самолет. В авиакатастрофе погибли все восемь человек, которые находились на борту.

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