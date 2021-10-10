В России разбился самолет: погибли 16 парашютистов

По предварительным данным, погибли 16 человек.

В городе Мензелинск Российской Федерации разбился самолет с парашютистами. На борту было 23 человека.

Об этом 10 октября сообщает ТАСС.

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Упал легкомоторный самолет L-410, который принадлежал местному аэроклуба. В результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Также известно, что, по предварительным данным, погибли 16 человек.

Также сообщается, что при падении разрушился фюзеляж самолета. Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям пока подтверждает только факт крушения самолета.

По данным МЧС, на борту находились парашютисты и два члена экипажа. ТАСС отмечает, что самолет L-410 может принять на борт до 19 пассажиров.

Ранее на Камчатке разбился вертолет ФСБ. В результате авиакатастрофы погибли все пять членов экипажа.

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