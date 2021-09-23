На Камчатке разбился вертолет ФСБ: судьба экипажа неизвестна

На борту военного вертолета находилось по меньшей мере три человека.

В четверг, 23 сентября, на Камчатке военный вертолет Ка-27 российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который вылетел на учебный полет, совершил жесткую посадку.

Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

Вертолет начал полет в 22:09 по местному времени. Последние его координаты были зафиксированы в районе южного склона горы Острая.

По предварительным данным, на борту вертолета находилось три человека. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно. Поиски Ка-27 начнут на рассвете.

Напомним, в четверг, 23 сентября, в России нашли обломки самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров под Хабаровском. Во время выполнения полета на борту находился экипаж из шести человек.

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