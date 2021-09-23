На Камчатці розбився вертоліт ФСБ: доля екіпажу невідома

На борту військового гелікоптера перебувало щонайменше троє осіб.

У четвер, 23 вересня, на Камчатці військовий вертоліт Ка-27 російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який вилетів на навчальний політ, здійснив жорстку посадку.

Про це повідомили в Telegram-каналі Baza.

Вертоліт розпочав політ о 22:09 за місцевим часом. Останні його координати було зафіксовано у районі південного схилу гори Гостра.

За попередніми даними, на борту гелікоптера перебувало троє осіб. Про долю екіпажу поки нічого невідомо. Пошуки Ка-27 розпочнуть на світанку.

Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, в Росії знайшли уламки літака Ан-26, який напередодні зник з радарів під Хабаровськом. Під час виконання польоту на його борту перебував екіпаж із шести людей.

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