У Росії знайшли уламки зниклого напередодні літака Ан-26: відео

Літак виявили у верхів'ях сопки в районі селища Корфовський.

У Росії у четвер, 23 вересня, знайшли уламки літака Ан-26, який напередодні зник з радарів під Хабаровськом. Під час виконання польоту на його борту перебував екіпаж із шести людей.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що зникле судно з повітря виявив гелікоптер Мі-8 МНС Росії. "Літак виявлений в верхів'ях сопки в районі селища Корфовський", - йдеться у матеріалі.

Надзвичайники розповіли, що зараз вирішують питання про направлення на місце аварії групи рятувальників.

"Можливо, з повітря туди можна буде десантуватися. Але місце важкодоступне: там ліс, і рівного майданчика, куди б сів вертоліт, немає", - вказали у Головному управлінні МНС РФ у регіоні.

Нагадаємо, що літак Ан-26 у середу, 22 вересня, зник з радарів і припинив виходити на зв'язок приблизно в 40 кілометрах від Хабаровська.

На судні була повітряна лабораторія, екіпаж займався перевіркою наземних засобів зв'язку і радіолокаційного обладнання в Хабаровському краї. На борту перебували шість осіб.

Імовірно, причиною інциденту могли стати погані погодні умови або помилка пілотування. Літак належить компанії "Льотні перевірки і системи".

Слідчий комітет Росії за фактом зникнення літака порушив кримінальну справу за статтею КК РФ про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту.

У четвер рано вранці вертоліт МНС і повітряне судно Росавіації вилетіли на пошуки зниклого літака. На землі пошуки також вели понад 70 рятувальників і 20 одиниць техніки.

Раніше в Росії пасажирський літак L-410 впав під час повторного заходу на посадку в чотирьох кілометрах від села Казачинське Іркутської області. На борту повітряного судна перебували 16 осіб, четверо з яких, зокрема пілот і троє пасажирів з Іркутська, Ангарська і селища Магістрального, - загинули.

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