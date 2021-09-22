Стало відоме можливе місце аварії Ан-26 в Росії, літак міг розбитися через погану погоду

Серед основних версій розглядається і помилка пілотування.
Літак-лабораторія Ан-26, за попередніми даними, зазнав аварії в Большехехцирському заповіднику під Хабаровськом в Росії.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело.
Зазначається, що літак обслуговував аеронавігації аеропорту Хабаровськ-Новий.
Також стала відома можлива причина НП з Ан-26. За інформацією джерела РІА Новини, аварія могла статися через погану погоду. Серед основних версій розглядається і помилка пілотування.
Нагадаємо:
- Літак Ан-26, у середу, 22 вересня, зник з радарів під Хабаровськом, що в РФ. На його борту був екіпаж із шести людей. На пошуки зниклого літака направлено вертоліт Мі-8 Росавіації, подробиці уточнюється. Зазначається, що пошуки ускладнені темним часом доби і несприятливими метеоумовами.