Стало відоме можливе місце аварії Ан-26 в Росії, літак міг розбитися через погану погоду

Стало відоме можливе місце аварії Ан-26 в Росії, літак міг розбитися через погану погоду

Серед основних версій розглядається і помилка пілотування.

Літак-лабораторія Ан-26, за попередніми даними, зазнав аварії в Большехехцирському заповіднику під Хабаровськом в Росії.

Про це повідомляє російський " Інтерфакс " з посиланням на джерело.

Зазначається, що літак обслуговував аеронавігації аеропорту Хабаровськ-Новий.

Також стала відома можлива причина НП з Ан-26. За інформацією джерела РІА Новини , аварія могла статися через погану погоду. Серед основних версій розглядається і помилка пілотування.

Нагадаємо:

Літак Ан-26, у середу, 22 вересня, зник з радарів під Хабаровськом, що в РФ. На його борту був екіпаж із шести людей. На пошуки зниклого літака направлено вертоліт Мі-8 Росавіації, подробиці уточнюється. Зазначається, що пошуки ускладнені темним часом доби і несприятливими метеоумовами.

Новини світу: на Камчатці зник пасажирський літак АН-26

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