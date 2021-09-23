Білявка Соня Плакидюк у сукні з декольте випнула чималі груди

Зірка показала пікантний кадр.

Відома українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк і сама не проти побути по ту сторону об'єктиву в ролі моделі.

В Instagram знаменитість опублікувала новий ефектний кадр, на якому постала у фіолетовій сукні з глибоким декольте. Соня із білявим волоссям випнула чималі груди. При цьому вона зробила невинний вигляд.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

"Бувають дні, коли мені особливо хочеться стати білявкою (у всіх сенсах цього слова). Сьогодні якраз такий! Може жахнути біле каре? А?" – написала Плакидюк.

У коментарях фани стали відмовляти фотографиню від цієї ідеї. Юзери писали, що руденькою їй більше личить.

Ні! Будьте краще вогнем

Ні, Соню, тільки не це!

Ви і так прекрасна

Нагадаємо, раніше повністю оголений Даміано Давид прикрив прутня м'ячем. Співак розбурхав уяву фанатів.

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