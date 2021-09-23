Білявка Соня Плакидюк у сукні з декольте випнула чималі груди

Зірка показала пікантний кадр.
Відома українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк і сама не проти побути по ту сторону об'єктиву в ролі моделі.
В Instagram знаменитість опублікувала новий ефектний кадр, на якому постала у фіолетовій сукні з глибоким декольте. Соня із білявим волоссям випнула чималі груди. При цьому вона зробила невинний вигляд.
"Бувають дні, коли мені особливо хочеться стати білявкою (у всіх сенсах цього слова). Сьогодні якраз такий! Може жахнути біле каре? А?" – написала Плакидюк.
У коментарях фани стали відмовляти фотографиню від цієї ідеї. Юзери писали, що руденькою їй більше личить.
- Ні! Будьте краще вогнем
- Ні, Соню, тільки не це!
- Ви і так прекрасна
Нагадаємо, раніше повністю оголений Даміано Давид прикрив прутня м'ячем. Співак розбурхав уяву фанатів.