На крок ближче до ревакцинації: регулятор США схвалив третє COVID-щеплення для американців 65+

На крок ближче до ревакцинації: регулятор США схвалив третє COVID-щеплення для американців 65+

Зараз це питання розглядають у CDC.

Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) у середу, 22 вересня, схвалило щеплення людей похилого віку та пацієнтів з групи ризику третьою дозою вакцини від COVID-19, розробленою фармкомпанією Pfizer.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що експерти рекомендують вакцинувати бустерною дозою американців від 65 років, а також молодих людей із захворюваннями, які збільшують ризик зараження коронавірусом.

Ревакцинутися також зможуть медичні працівники, вчителі, співробітники бакалійних магазинів і громадяни, які працюють у притулках для бездомних та в’язницях.

Згідно з рекомендацією FDA, доступ до третього щеплення у США можна буде отримати через шість місяців після повної вакцинації (другого уколу) від COVID-19.

Експерти пообіцяли продовжити вивчати дані щодо безпеки та ефективності вакцин від коронавірусу, зокрема необхідності бустерної дози для здорових людей з інших вікових груп.

Після дозволу FDA розглядом цього питання займатимуться Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC). Вони повинні ухвалити рішення за підсумками дводенного засідання, яке триватиме у середу і четвер. Штати зможуть розпочати масову ревакцинацію одразу після її схвалення з боку регулятора.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає світ відмовитися від масового щеплення людей третьою дозою препаратів від COVID-19 на тлі браку вакцин у бідних країнах.

Нагадаємо:

Експерти США рекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин.

до 2022 року через брак вакцин. Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію".

за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію". Тим часом США, які закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації, виступають проти призову до мораторію.

через вісім місяців після вакцинації, виступають проти призову до мораторію. Агентство Європейського Союзу з інфекційних захворювань, зі свого боку, випустило заяву, в якій підкреслило, що поки немає гострої потреби в щепленні третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Чи рекомендована третя доза вакцини - головний державний санітарний лікар прокоментував

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