В России нашли обломки пропавшего накануне самолета Ан-26: видео

Самолет обнаружили в верховьях сопки в районе поселка Корфовский.

В России в четверг, 23 сентября, нашли обломки самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров под Хабаровском. Во время выполнения полета ан его борту находился экипаж из шести человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что пропавшее судно с воздуха обнаружил вертолет Ми-8 МЧС России. "Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский", — говорится в материале.

Чрезвычайники рассказали, что сейчас решают вопрос о направлении на место аварии группы спасателей.

"Возможно, из воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", — указали в Главном управлении МЧС РФ в регионе.

Напомним, что самолет Ан-26 в среду, 22 сентября, исчез с радаров и перестал выходить на связь примерно в 40 километрах от Хабаровска.

На судне была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Вероятно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

Следственный комитет России по факту исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В четверг рано утром вертолет МЧС и воздушное судно Росавиации вылетели на поиски пропавшего самолета. На земле поиски также вели более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Ранее в России пассажирский самолет L-410 упал при повторном заходе на посадку в четырех километрах от села Казачинское Иркутской области. На борту воздушного судна находились 16 человек, четверо из которых, в частности пилот и трое пассажиров из Иркутска, Ангарска и поселка Магистрального, — погибли.

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