23 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в старину смотрели на рябину и судили о том, какими будут последующие месяцы. Большое количество ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

Какой сегодня день

В четверг, 23 сентября, в мире отмечается Международный день языка жестов, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, День борьбы с незавершенностью детьми средней школы и День шашек.

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В Литве в этот день отмечают День памяти жертв геноцида, в Саудовской Аравии — День единства королевства, в Японии — День осеннего равноденствия Сюбун-но-хи, в Кыргызстане — День государственного языка, в Бутане — Благословенный день дождя, в Перу — День весны, дружбы и молодости, во Франции — день гастрономии, в Бразилии — день промышленных технических специалистов, Национальный день мороженого, в Аргентине — день политических прав женщин и день общественных библиотек, в Брунее — Национальный день учителя.

В украинском городе Полтава 23 сентября празднуют День города.

Памятные даты 23 сентября

1122 — император Священной Римской империи Генрих V восстановил право папы римского назначать епископов и гарантировал церкви возврат ранее захваченных церковных земель.

1846 — Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Арре открыли Нептун, восьмую планету Солнечной системы.

1848 — американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.

1913 — француз Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море.

1938 — во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году.

1992 — на американском ядерном полигоне в штате Невада осуществлен последний ядерный взрыв.

1998 — Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1199 — которая обязала правительство Союзной Республики Югославия прекратить боевые операции в Косово.

Церковный праздник сегодня 23 сентября

23 сентября православная церковь чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В 9 веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев и пострадал за это. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю Петру. О жизни Павла, который также проповедовал православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя начинать новые дела, ссориться с близкими людьми, находиться в плохом настроении

Нельзя желать кому-то зла или думать о злое, держать обиду

Не годится ныне злоупотреблять алкоголем, а также переедать

Приметы на 23 сентября

Обычно именно на 23 сентября на Петра и Павла было принято срывать рябину и вешать кисти над крышами домов. Славяне верили, что это поможет им защититься от злых сил, избавить не только себя, но и домашних животных от болезней.

Ко дню Петра и Павла созревала рябина и от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево празднует свои именины). Из рябины готовили специальные лечебные настойки, поскольку знали, что эта ягода обладает противовоспалительными свойствами.

В этот день также смотрели на рябину и судили о том, какими будут последующие месяцы. Большое количество ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

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Именины 23 сентября

День ангела (именины) сегодня, 23 сентября, отмечают: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

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