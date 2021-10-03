В Италии частный самолет упал на дом: погибли 8 человек

Среди жертв — богатый румынский застройщик Дан Петреску, который считался одним из самых богатых людей Румынии, и его 30-летний сын.

На севере Италии упал небольшой частный самолет. В авиакатастрофе погибли все восемь человек, находившихся на борту.

Об этом сообщает Rai News.

Самолет вылетел из аэропорта в Милане и направлялся на остров Сардиния. Авария произошла недалеко от миланской станции метро "Сан-Донато". Самолет врезался в двухэтажное здание, в результате чего оно загорелась. Сооружение было пустым, поскольку там проводится ремонт. Загорелись также автомобили, которые были припаркованы рядом, однако владельцы машин и прохожие не пострадали.

На борту были два пилота, пятеро взрослых пассажиров и ребенок: уцелевших нет. Среди погибших — граждане Франции и Германии. В частности, богатый румынский застройщик Петреску, который считался одним из самых богатых людей Румынии. Ему было 68 лет, он имел двойное гражданство Германии и Румынии. На борту был также 30-летний сын бизнесмена, Дан Стефан Петреску.

Сейчас идет процесс идентификации тел.

Напомним, что на Камчатке разбился вертолет ФСБ. В результате авиакатастрофы погибли все пять членов экипажа.

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