В Італії приватний літак впав на будинок: загинули 8 людей

Серед жертв — багатий румунський забудовник Дан Петреску, який вважався одним з найбагатших людей Румунії, та його 30-річний син.

На півночі Італії впав невеликий приватний літак. В авіакатастрофі загинули всі вісім людей, які були на борту.

Про це інформує Rai News.

Літак вилетів з аеропорту у Мілані та прямував на острів Сардинія. Аварія сталася неподалік від міланської станції метро "Сан-Донато". Літак врізався в двоповерхову будівлю, внаслідок чого вона спалахнула. Споруда була порожньою, оскільки там проводиться ремонт. Загорілися також автомобілі, які були припарковані поруч, проте власники машин і перехожі не постраждали.

На борту були два пілоти, п’ятеро дорослих пасажирів та дитина: уцілілих немає. Серед загиблих — громадяни Франції та Німеччини. Зокрема, багатий румунський забудовник Дан Петреску, який вважався одним з найбагатших людей Румунії. Йому було 68 років, він мав подвійне громадянство Німеччини та Румунії. На борту був також 30-річний син бізнесмена, Дан Стефан Петреску.

Наразі триває процес ідентифікації тіл.

#Milano, #aereo precipitato. Prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco. Da notizie assunte sarebbero state 8 le persone a bordo del velivolo, 2 membri d’equipaggio e 6 passeggeri [#3ottobre 15:15] pic.twitter.com/qngzPPDsyM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021

Нагадаємо, що на Камчатці розбився вертоліт ФСБ. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі п'ять членів екіпажу.

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