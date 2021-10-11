В Чернигове прощаются с нардепом Антоном Поляковым

В 11:45 состоится отпевание в Спасо-Преображенском соборе.

В Чернигове в помещении областного филармонического центра в 10:00 началась церемония прощания с 33-летним Антоном Поляковым, который умер в ночь на 8 октября.

Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает Telegram канал PavlovskyNEWS.

PavlovskyNEWS

Гроб с телом нардепа Антона Полякова привезли на катафалке Cadillac Escalade и занесли в здание, где сразу началось прощание.

В 11:45 состоится отпевание в Спасо-Преображенском соборе. В 13:00 — захоронение на кладбище "Яцево".

Отмечается, что на прощание с Антоном Поляковым приехали его однопартийцы "За будущее" и экс-спикер ВР Дмитрий Разумков. Все они не верят в то, что Поляков сам употреблял метадон перед смертью.

Разумков заявил, что это не похоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказал, что никто ни разу не видел, чтобы Поляков был под влиянием метадона. Нардеп пока не готов сказать, кому была выгодна смерть Полякова.

Также Батенко заявил, что "За будущее" инициирует отзыв Галины Третьяковой с поста главы депутатской комиссии. Напомним, что она в день смерти Полякова написала в чате, что одним врагом у "слуг" стало меньше.

Разумков считает, что справедливым наказанием для Третьяковой могло бы стать лишение депутатского мандата.

Проститься с Поляковым пришла и его сожительница, нардеп Анна Скороход.

PavlovskyNEWS

Когда ее увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти. После этого вдова вышла на улицу.

Цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мама Полякова.

Напомним:

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Поялкова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований. Полиция рассматривает несколько версий гибели народного избранника. Это — хроническое заболевание, которое привело к смерти, отравление неизвестным веществом самостоятельно или отравление неизвестным лицом.

Смерть нардепа Антона Полякова: загадочная трагедия обрастает новыми подробностями

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку