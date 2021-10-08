В полиции назвали версии смерти депутата Антона Полякова

Уголовное дело имеет примечание "Естественная смерть".

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели народного депутата группы "За будущее" Антона Полякова.

Об этом во время брифинга сообщил глава столичной Национальной полиции Иван Выговский.

По его словам, рассматривается несколько версий гибели народного избранника. Это — хроническое заболевание, которое привело к смерти, отравление неизвестным веществом самостоятельно или отравление неизвестным лицом.

Сейчас уголовное производство, которое открыли в полиции, имеет пометку "Естественная смерть". "У нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия. Смерть, причина — острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца", — сообщил Выговский.

Сейчас специалисты проводят экспертизу на токсичные вещества. По словам главы полиции Киева, пока стопроцентно нельзя сказать, что это естественная смерть. Впрочем, к этой версии склоняются правоохранители.

К слову, оказалось, что перед смертью Поляков выпивал. Экспертиза показала один промилле алкоголя.

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

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