Оля Полякова рассказала, как Могилевская клеила ее мужа: "С*чка"

Артистка проявляла знаки внимания на одном из мероприятий.
Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина выпустили третий эпизод совместного шоу "Взрослые девочки".
В нем исполнительница откровенно рассказала, что ее муж Вадим не слишком пользуется популярностью у противоположного пола, однако вспомнила, как однажды к нему заигрывала известная певица.
Речь идет о Наталье Могилевской. Знаки внимания звезда проявляла к мужчине на одном из мероприятий. В тот момент Полякова были рядом.
"Могилевская, с*чка, моего мужа клеила у меня на глазах. Она подошла к нему и говорит: "У вас такой красивый пиджак, он так вам идет". А я говорю: "Наталья Алексеевна, нам пора идти". Я не то, чтобы приревновала. Не его, но ее поведение это", — рассказала Полякова.
По словам Оли, ей не показалось, поскольку на дне рождения продюсера Сергея Пермана она продолжила заигрывать с Вадимом. "Слава Богу, что я уехала", — добавила Полякова.
Интересно, что после этого певица продолжила общаться с Могилевской, артистки поддерживают дружеские отношения и даже ходят друг к другу на дни рождения.
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