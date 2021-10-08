Оля Полякова рассказала, как Могилевская клеила ее мужа: "С*чка"

Артистка проявляла знаки внимания на одном из мероприятий.

Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина выпустили третий эпизод совместного шоу "Взрослые девочки".

В нем исполнительница откровенно рассказала, что ее муж Вадим не слишком пользуется популярностью у противоположного пола, однако вспомнила, как однажды к нему заигрывала известная певица.

Речь идет о Наталье Могилевской. Знаки внимания звезда проявляла к мужчине на одном из мероприятий. В тот момент Полякова были рядом.

Оля Полякова и Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Могилевская, с*чка, моего мужа клеила у меня на глазах. Она подошла к нему и говорит: "У вас такой красивый пиджак, он так вам идет". А я говорю: "Наталья Алексеевна, нам пора идти". Я не то, чтобы приревновала. Не его, но ее поведение это", — рассказала Полякова.

По словам Оли, ей не показалось, поскольку на дне рождения продюсера Сергея Пермана она продолжила заигрывать с Вадимом. "Слава Богу, что я уехала", — добавила Полякова.

Оля Полякова с мужем Вадимом / instagram.com/polyakovamusic

Интересно, что после этого певица продолжила общаться с Могилевской, артистки поддерживают дружеские отношения и даже ходят друг к другу на дни рождения.

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