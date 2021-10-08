"Документы надо передать в СБУ": Мецгер прокомментировал расследование "Схем"

Председатель "Укрэксимбанка" снова извинился перед журналистами "Схем" Кириллом Овсяным и Александром Мазуром за свое поведение во время интервью.

Председатель правления "Укрэксимбанка" считает, что кредит, выданный под залог, не является проблемным. Документы, которые нашли журналисты, должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование.

Об этом в пятницу, 8 октября, он написал на странице в Facebook.

"Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются", — заявил Мецгер.

По его словам, государственный банк не допустил ни одного нарушения.

"У нас есть все документы и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия", — отметил он.

По словам Мецгера, все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженности в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива.

"Кредит согласовал Кредитный комитет банка, Служба безопасности банка, а также проголосовало правление банка. Кроме того, наблюдательный совет не имел никаких замечаний к кредиту", — добавил он.

Кроме того, Мецгер считает, что документы, которые нашли журналисты, должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование.

"Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь расследование будет быстрым и общество узнает правду", — резюмировал он.

Напомним:

В программе "Схемы" появилось расследования о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам.

о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам. В рамках расследования журналисты программы "Схем" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

на них. Как стало ясно из публикации, причиной такой реакции банкира стал вопрос по кредитам на общую сумму $ 60 млн, выданных двум фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, которые ведут деятельность на оккупированной территории и платят налоги боевикам "ДНР".

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