"Документи треба передати в СБУ": Мецгер прокоментував розслідування "Схем"

Голова "Укрексімбанку" знову перепросив перед журналістами "Схем" Кирилом Овсяним і Олександром Мазуром за свою поведінку під час інтерв'ю.

Голова правління "Укрексімбанку" вважає, що кредит, виданий під заставу, не є проблемним. Документи, які знайшли журналісти, мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування.

Про це у п'ятницю, 8 жовтня, він написав на сторінці у Facebook.

"Кредит не є проблемним, він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються", – заявив Мецгер.

За його словами, державний банк не зробив жодного порушення.

"У нас є всі документи та ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства", - зазначив він.

За словами Мецгера, усі грошові кошти, видані банком в якості кредиту, були використані для рефінансування заборгованостей в українських банках та для розрахунку на території України з українською юридичною особою-продавцем активу.

"Кредит погодив Кредитний комітет банку, Служба безпеки банку, а також проголосувало правління банку. Крім того, наглядова рада не мала жодних зауважень до кредиту", - додав він.

Крім того, Мецгер вважає, що документи, які знайшли журналісти, мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування.

"Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", - резюмував він.

Нагадаємо:

У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.

про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам. У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.

на них. Як стало зрозуміло з публікації, причиною такої реакції банкіра стало питання щодо кредитів на загальну суму $60 млн, виданих двом фірмам бізнесмена Сергія Брюховецького, які ведуть діяльність на окупованій території та платять податки бойовикам “ДНР”.

Напад на журналістів Схем: стала відома причина відсторонення голови "Укрексімбанку"

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