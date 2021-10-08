Влад Яма зізнався, що його дратує у дружині

Зі свого боку, Лілія заявила, через що ображається на коханого.

Відоме подружжя хореографа Влада Ями та його коханої Лілії розповіло про свої стосунки.

Так, подружжя поділилося в інтерв'ю Славі Дьоміну, що сильні сварки у них були на початку роману – перші два роки. Причиною скандалів ставав не побут, а ревнощі та претензії одне до одного. Втім, якщо це давно у минулому, то досі є моменти, які дратують Влада та Лілю. Так, зірці складно миритися з тим, як довго чепуриться кохана.

"Вона інколи повільніша, ніж мені б хотілося, повільно збирається",– зізнався суддя "Танців з зірками".

Влад Яма з дружиною / instagram.com/vladyama_official

Зі свого боку, його обраниця відповіла, що це навпаки їй здається, що танцівник надто повільний. Також кохана зірки поділилася, через що може образитися на Влада. Так, за її словами, Яма через роботу іноді "забуває" про обраницю та не звертає уваги на певні моменти.

"Тут я змушений погодитися – так буває. Просто після насичених днів приходиш додому і хочеться впасти, втикнути в телевізор і майже не розмовляти. І тут я дійсно розумію, що хтось пофарбував волосся чи зробив нові війки", – підтвердив слова дружини хореограф.

Також закохані зізналися, що дуже мріють про донечку.

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