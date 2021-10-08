Настя Приходько похизувалася донькою-копією себе

Нана дуже схожа на маму в дитинстві.

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками своїми архівними фото з дитинства.

На них артистка зображена усміхненою, у рожевій кофтинці в 11 років. Водночас виконавиця показала й свою доньку Нану. Шанувальники знаменитості зазначили, що дівчинка дуже схожа на свою маму в дитинстві.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

"Що однакове на першій і другій фотографії? Крім кольору, звичайно. Мені і Нані по 11 років", - підписала кадри Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

Однак деякі підписники зізналися, що їм Нана не надто схожа на Настю, а от середній син, на думку фоловерів, - копія Анастасії.

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