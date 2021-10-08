Настя Приходько похвасталась дочкой-копией себя

Нана очень похожа на маму в детстве.
Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своими архивными фото с детства.
На них артистка изображена улыбающейся, в розовой кофточке в 11 лет. Вместе с тем исполнительница показала и свою дочь Нану. Поклонники знаменитости отметили, что девочка очень похожа на свою маму в детстве.
"Что одинаковое на первой и второй фотографии? Кроме цвета, конечно. Мне и Нане по 11 лет", — подписала кадры Приходько.
Однако некоторые подписчики признались, что им Нана не слишком похожа на Настю, а вот средний сын, по мнению фолловеров, копия Анастасии.
Читайте также: