Настя Приходько похвасталась дочкой-копией себя

Нана очень похожа на маму в детстве.

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своими архивными фото с детства.

На них артистка изображена улыбающейся, в розовой кофточке в 11 лет. Вместе с тем исполнительница показала и свою дочь Нану. Поклонники знаменитости отметили, что девочка очень похожа на свою маму в детстве.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

"Что одинаковое на первой и второй фотографии? Кроме цвета, конечно. Мне и Нане по 11 лет", — подписала кадры Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

Однако некоторые подписчики признались, что им Нана не слишком похожа на Настю, а вот средний сын, по мнению фолловеров, копия Анастасии.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку