Влад Яма признался, что его раздражает в жене

Со своей стороны, Лилия заявила, из-за чего обижается на любимого.

Известная чета хореографа Влада Ямы и его возлюбленной Лилии рассказали о своих отношениях.

Так, супруги поделились в интервью Славе Демину, что сильные ссоры у них были в начале романа — первые два года. Причиной скандалов становился небыт, а ревность и претензии друг к другу. Впрочем, если это давно в прошлом, то до сих пор есть моменты, которые раздражают Влада и Лилю. Так, звезде сложно мириться с тем, как долго собирается любимая.

"Она иногда медленнее, чем мне бы хотелось, медленно собирается", — признался судья "Танцев со звездами".

Влад Яма с женой / instagram.com/vladyama_official

Со своей стороны, его избранница ответила, что это наоборот ей кажется, что танцовщик слишком медленный. Также любимая звезды поделилась, из-за чего может обидеться на Влада. Так, по ее словам, Яма из-за работы иногда "забывает" о избраннице и не обращает внимания на определенные моменты.

"Здесь я вынужден согласиться — так бывает. Просто после насыщенных дней приходишь домой и хочется упасть, воткнуть в телевизор и почти не разговаривать. И здесь я действительно понимаю, что кто-то покрасил волосы или сделал новые реснички", — подтвердил слова жены хореограф.

Также влюбленные признались, что очень мечтают о дочке.

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