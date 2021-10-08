У Польщі під час руху загорівся автобус з українцями

У Польщі під час руху загорівся автобус з українцями

Початковою причиною пожежі стало блокування та нагрівання гальмівної системи.

У польському місті Томашув загорівся автобус з українцями, які прямували до Тернополя. В автобусі перебував 31 українець - 2 водії та 29 пасажирів.

Про це повідомляє RMF24.

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Пожежа виникла 6 жовтня о 23:35. За інформацією видання, п ід час руху по вулиці Замойській автобус загорівся і одразу спалахнув.

За даними поліції, водій вчасно зупинився і незадовго до того, як вогонь охопив транспортний засіб, пасажири покинули автобус. На місце події були викликані співробітники поліції та пожежники, які загасили охоплений вогнем автобус.

Як повідомляє польська поліція, громадяни України подорожували зі Слупська до Тернополя. На щастя, ніхто не потребував медичної допомоги.

Початковою причиною пожежі стало блокування та нагрівання гальмівної системи.

Нагадаємо, у Польщі 1 жовтня трагічно загинув 23-річний українець. Хлопець малював розмітку на швидкісній дорозі, де його збила вантажівка.

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