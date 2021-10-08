В Польше во время движения загорелся автобус с украинцами

В Польше во время движения загорелся автобус с украинцами

Изначальной причиной пожара стало блокирование и нагрев тормозной системы.

В польском городе Томашув загорелся автобус с украинцами, которые направлялись в Тернополь. В автобусе находился 31 украинец — 2 водителя и 29 пассажиров.

Об этом сообщает RMF24.

Пожар возник 6 октября в 23:35. По информации издания, во время движения по улице Замойский автобус загорелся и сразу вспыхнул.

По данным полиции, водитель вовремя остановился и незадолго до того, как огонь охватил транспортное средство, пассажиры покинули автобус. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и пожарные, которые потушили охвачен огнем автобус.

Как сообщает польская полиция, граждани Украины путешествовали из Слупска в Тернополь. К счастью, никто не нуждался в медицинской помощи.

Изначальной причиной пожара стало блокирование и нагрев тормозной системы.

Напомним, в Польше 1 октября трагически погиб 23-летний украинец. Парень рисовал разметку на скоростной дороге, где его сбил грузовик.

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